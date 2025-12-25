  • Спортс
  • Кучеров и Макдэвид делят лидерство по ассистам (79) в НХЛ в 2025-м. У Маккиннона 68 передач
Кучеров и Макдэвид делят лидерство по ассистам в НХЛ в 2025-м календарном году.

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров и форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид делят лидерство по голевым передачам в матчах регулярного чемпионата НХЛ в 2025-м календарном году.

На счету россиянина и канадца по 79 ассистов. В уходящем году «Лайтнинг» и «Ойлерс» осталось провести по 3 матча.

Третье место с 68 результативными пасами занимает нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон.

Четвертую позицию делят Митч Марнер («Вегас»/«Торонто») и форвард «Монреаля» Лэйн Хатсон – по 66 передач.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
