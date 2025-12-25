Ахтямов о дебюте в НХЛ: «Доказываю, что заслуживаю место в основе «Торонто». Буду бороться за шанс провести уже весь матч»

  • Спортс
Вратарь «Торонто» Артур Ахтямов рассказал о своем дебюте в НХЛ. 

14 декабря 24-летний россиянин вышел на замену в матче регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (3:6), отразив все 5 бросков.

«Не совсем хватило 10 минут, чтобы прочувствовать уровень НХЛ, но все равно это хороший опыт. Сыграл против сильного соперника. Так получилось, что мой дебют пришелся на такую команду, как «Эдмонтон», прошлогоднего финалиста. Очень счастлив, что мне довелось сыграть. 

В будущем буду бороться за шанс провести уже весь матч. Пока я в АХЛ. Делаю свою работу, зарабатываю шансы, доказываю, что заслуживаю место в основе «Торонто», – сказал Ахтямов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoАртур Ахтямов
logoНХЛ
logoТоронто
