Голдобин о главном меломане СКА: «Короткий и другие молодые ребята постоянно ходят в наушниках. Не понимаю, как у них еще уши не болят»

Голдобин о главном меломане СКА: Короткий постоянно ходит в наушниках.

Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал, кто главный меломан в СКА.

«Сейчас за музыку в раздевалке отвечает Бландиси , он наш диджей, но главным меломаном назову Матвея Короткого. Он и другие молодые ребята постоянно ходят в наушниках. Не понимаю, как у них еще уши не болят.

Я уже целый год хожу без наушников, просто смотрю фильмы или рилсы на комфортной мне громкости», – сказал Голдобин.