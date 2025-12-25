Голдобин о главном меломане СКА: «Короткий и другие молодые ребята постоянно ходят в наушниках. Не понимаю, как у них еще уши не болят»
Голдобин о главном меломане СКА: Короткий постоянно ходит в наушниках.
Нападающий СКА Николай Голдобин рассказал, кто главный меломан в СКА.
«Сейчас за музыку в раздевалке отвечает Бландиси, он наш диджей, но главным меломаном назову Матвея Короткого. Он и другие молодые ребята постоянно ходят в наушниках. Не понимаю, как у них еще уши не болят.
Я уже целый год хожу без наушников, просто смотрю фильмы или рилсы на комфортной мне громкости», – сказал Голдобин.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт СКА
