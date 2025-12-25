Роднина назвала Овечкина спортсменом года в России: «Из‑за его позиции, стабильности. Это не просто рекорд, когда разбежался и показал результат, он его завоевывал десятилетия»

Роднина назвала Овечкина спортсменом года в России.

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина назвала нападающего «Вашингтона » Александра Овечкина лучшим спортсменом 2025 года в России.

В уходящем году Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки (894 шайбы) и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ . Сейчас на его счету 911 шайб, 988 – с учетом плей-офф.

«Думаю, что [лучший спортсмен 2025 года] Овечкин. Не из‑за рекорда. Из‑за его позиции, стабильного результата. У нас так много спортсменов, которые на протяжении десятилетий показывают стабильный результат?

Это не просто рекорд. Рекорд – это когда разбежался и показал высший результат, прыгнул или еще что‑то. А Овечкин свой результат завоевывал десятилетия. Это не просто рекорд», — сказала Роднина.