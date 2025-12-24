  • Спортс
  • Путин вручил Касатонову и Мышкину ордена «За заслуги перед Отечеством». Захарова, Соловьев, Михалков, Антонов, Мацуев тоже получили награды
Путин вручил Касатонову и Мышкину ордена «За заслуги перед Отечеством». Захарова, Соловьев, Михалков, Антонов, Мацуев тоже получили награды

Путин наградил Касатонова орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Президент России Владимир Путин вручил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени двукратному олимпийскому чемпиону по хоккею, генеральному директору Фонда развития любительского хоккея «Ночная хоккейная лига» Алексею Касатонову.

Торжественная церемония прошла в Екатерининском зале Кремля.

Касатонов удостоился награды за большой вклад в реализацию общегосударственных задач, заслуги в области образования, здравоохранения, отечественной культуры и спорта, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Путин также вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени официальному представителю МИД Марии Захаровой. Кинорежиссер Никита Михалков удостоился ордена Святого апостола Андрея Первозванного. 

Музыкант Юрий Антонов получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, телеведущий Владимир Соловьев – III степени, музыкант Денис Мацуев и олимпийский чемпион по хоккею Владимир Мышкин – IV степени.

Опубликовано: Sports
Источник: «Звезда»
