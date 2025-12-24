  • Спортс
Плющенко об Овечкине: «Саша может выпить много пива. У меня было 2 бутылки выдохшегося разливного, лежало 3 месяца. Он выпил: «Так оно хорошее». Простой наш человек»

Евгений Плющенко высказался о дружбе с Александром Овечкиным.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о дружбе с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

«Мы собираемся у меня дома. Узким коллективом моих близких друзей из шоу-бизнеса, бизнеса, спорта играем в покер. Саня вечером приезжает: «Плющ, где пиво?» Говорю ему: «Все есть, все нормально».

Вы знаете, что Саша любит пиво и не скрывает этого. В НХЛ это вообще норма. В меру можно для восстановления, баночку-две.

Мы сидим играем, и пиво закончилось. Хотя его было достаточно. Саша не пьет крепкие напитки, но пива может выпить много. А у меня в холодильнике оставались две бутылки начатого разливного. Оно лежало три месяца, уже выдохлось.

Саша говорит: «Плющ, ну что, не мог меня нормально встретить? Что ты тут взял, вообще ерунда». Я отправил его в холодильник. Он открыл трехмесячное пиво, выпил: «Так оно хорошее». Простой наш человек», – сказал Плющенко.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
