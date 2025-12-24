Дмитрий Миронов о решении жить в Северной Америке: «Дети не поняли бы менталитет. Тут размеренный уклад жизни – нам комфортно. Я все время смотрю российские новости и шоу»

Дмитрий Миронов о решении жить в Северной Америке: дети не поняли бы менталитет.

Олимпийский чемпион, экс-защитник клубов НХЛ Дмитрий Миронов рассказал, почему остался жить в Северной Америке после окончания карьеры. Он выступал в НХЛ с 1992 по 2001 год.

– Немало российских игроков НХЛ, в том числе и ваших партнеров по клубам и сборной, вернулись домой, в том числе и ваш брат (Борис Миронов – Спортс’‘). Почему вы остались?

– Не знаю, может, из-за детей в первую очередь. Они больше разговаривают и думают как местные, так как выросли здесь. Егор приехал в Канаду в три с половиной года, Николь здесь родилась.

Они бы не поняли российский менталитет и попросились бы обратно. Да и потом тут совсем другой уклад жизни, размеренный. В России мама, теща, они все прилетают сюда. У детей тут прошла юность, они выросли, поступили в университет. И нам тут комфортно.

– По телевизору есть возможность смотреть российские каналы?

– Да, все время смотрю новости, шоу, иногда смотрю хоккей, если интересный, и Кубок Первого канала недавно тоже, – сказал Миронов.

