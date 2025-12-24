  • Спортс
  Третьяк о международных контактах ФХР: «Работают меморандумы с Ираном, ОАЭ, Сербией. Сотрудничество в сфере хоккея – фактор сближения с дружественными странами»
Третьяк о международных контактах ФХР: «Работают меморандумы с Ираном, ОАЭ, Сербией. Сотрудничество в сфере хоккея – фактор сближения с дружественными странами»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о взаимодействии с представителями других стран.

«Нельзя забывать о важных международных задачах российского хоккея. Ведь сотрудничество в сфере нашего спорта становится фактором еще более тесного сближения с дружественными странами. Работают меморандумы о сотрудничестве с Ираном, ОАЭ, Сербией и многими другими государствами. Делимся с партнерами своими методиками, тренерскими кадрами, приглашаем на совместные сборы, проводим обучающие мероприятия.

Углубляется интеграция с хоккейной Беларусью. Детские и юниорские команды участвуют во всероссийских соревнованиях, молодые игроки из братской республики соревнуются с русскими сверстниками. Руководители ФХРБ не скрывают, что благодаря сотрудничеству выросло новое поколение талантливой молодежи, способной достойно представлять страну в свитере сборной. Приятно слышать, что мы помогаем им идти вперед на всех направлениях», – сказал Третьяк.

Владислав Третьяк: «Историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина. Он учит всех граждан России патриотизму и любви к главному делу своей жизни»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
