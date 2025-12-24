Владислав Третьяк: «Историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина. Он учит всех граждан России патриотизму и любви к главному делу своей жизни»

Владислав Третьяк: историки назовут первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о достижениях Александра Овечкина .

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона » побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

– Овечкин уже давно – Легенда с большой буквы. Но то, что он сделал в уходящем 2025-м, будут вспоминать и через 100 лет. Это величайшее достижение величайшего хоккеиста. В будущем историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина. А мы с вами должны быть счастливы, что видели все это своими глазами. В режиме реального времени следили за падением рекорда Гретцки – и за тем, как Александр устанавливает новые снайперские рекорды, один за другим.

Овечкин – лицо отечественного и всего мирового хоккея, блестящий спортсмен, который внес грандиозный вклад в продвижение и популяризацию нашего вида спорта. И, конечно же, это человек, которого очень любит наша страна, человек, которым гордится Россия.

Александр – живой пример целеустремленности, мужества и умения по максимуму реализовать свой огромный талант. А еще он настоящий гражданин и настоящий патриот. Его отношение к сборной всегда было образцом: готовность приехать по первому зову, чтобы защищать честь страны, способность быть капитаном, лидером, душой команды.

В славном снайперском списке Овечкина не только более 900 шайб в НХЛ. И 45 голов в свитере сборной, в том числе в решающих матчах самых престижных мировых турниров. Он трехкратный чемпион мира. И хоккеист, повторивший мой рекорд по количеству мировых первенств, проведенных в свитере нашей сборной.

– Действительно легендарно!

– Овечкин учит всех граждан России – а особенно молодежь – любви к главному делу своей жизни, профессионализму, уважению к партнерам и болельщикам, и, конечно, патриотизму. У нас прекрасные отношения, я искренне болею за него и всегда желаю ему удачи, крепкого здоровья и новых побед! – сказал Третьяк.

