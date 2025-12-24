  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владислав Третьяк: «Историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина. Он учит всех граждан России патриотизму и любви к главному делу своей жизни»
12

Владислав Третьяк: «Историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина. Он учит всех граждан России патриотизму и любви к главному делу своей жизни»

Владислав Третьяк: историки назовут первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина.

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о достижениях Александра Овечкина.

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ.

– Овечкин уже давно – Легенда с большой буквы. Но то, что он сделал в уходящем 2025-м, будут вспоминать и через 100 лет. Это величайшее достижение величайшего хоккеиста. В будущем историки будут называть первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина. А мы с вами должны быть счастливы, что видели все это своими глазами. В режиме реального времени следили за падением рекорда Гретцки – и за тем, как Александр устанавливает новые снайперские рекорды, один за другим.

Овечкин – лицо отечественного и всего мирового хоккея, блестящий спортсмен, который внес грандиозный вклад в продвижение и популяризацию нашего вида спорта. И, конечно же, это человек, которого очень любит наша страна, человек, которым гордится Россия.

Александр – живой пример целеустремленности, мужества и умения по максимуму реализовать свой огромный талант. А еще он настоящий гражданин и настоящий патриот. Его отношение к сборной всегда было образцом: готовность приехать по первому зову, чтобы защищать честь страны, способность быть капитаном, лидером, душой команды.

В славном снайперском списке Овечкина не только более 900 шайб в НХЛ. И 45 голов в свитере сборной, в том числе в решающих матчах самых престижных мировых турниров. Он трехкратный чемпион мира. И хоккеист, повторивший мой рекорд по количеству мировых первенств, проведенных в свитере нашей сборной.

– Действительно легендарно!

– Овечкин учит всех граждан России – а особенно молодежь – любви к главному делу своей жизни, профессионализму, уважению к партнерам и болельщикам, и, конечно, патриотизму. У нас прекрасные отношения, я искренне болею за него и всегда желаю ему удачи, крепкого здоровья и новых побед! – сказал Третьяк.

💥 Овечкин победил в голосовании «Лучший спортсмен России-2025» на Спортсе’‘, Мельникова – вторая

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoЧемпионат.com
logoАлександр Овечкин
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoУэйн Гретцки
logoВладислав Третьяк
logoВашингтон
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев об Овечкине и ОИ: «Не хватает одного титула. Вот что политики делают. Взяли и перекрыли кислород. Он стопроцентно стал бы чемпионом в Милане»
15 декабря, 11:01
Дэйли про слова Третьяка о «Вашингтоне» в России: «Поездка в середине сезона и товарищеские матчи были бы маловероятны. Наш график не позволил бы этого сделать»
4 декабря, 19:13
Фетисов об Овечкине: «Для него не существует целей, которых невозможно достичь. Начало сезона пожил под критикой, но все складывается. Надо постараться выиграть Кубок Стэнли»
21 ноября, 17:59
Главные новости
Демидов – лидер гонки бомбардиров среди новичков в НХЛ. Форвард «Монреаля» первым добрался до 30 очков
27 минут назад
Роман Ротенберг: «Договорились о запуске школы Red Machine Junior Hockey Academy Dubai. Интерес к хоккею на всем Ближнем Востоке продолжает стремительно расти»
41 минуту назад
Кузнецов и рэпер Icegergert совместно исполнили трек на корпоративе «Металлурга»: «Пристегнись и смотри, как тебе, Олеся? Жопа каждой из моих подруг в AMG-обвесе»
51 минуту назадВидео
КХЛ. «Авангард» примет «Нефтехимик», «Спартак» в гостях у «Шанхая»
сегодня, 07:50
Макдэвид с 0+5 и Драйзайтль с хет-триком разделили звание 1-й звезды дня в НХЛ. Байрэм с дублем стал 2-й звездой, Уэджвуд с шатаутом – 3-й
сегодня, 07:34
Спортс’’ запустил голосование за лучшего спортсмена мира-2025 – выбирайте топ-3
вчера, 10:30
Мичков сыграл 10:52 против «Чикаго» – минимальное время в сезоне (1 бросок, 1 потеря). Он принял участие в двух стычках
сегодня, 06:40Видео
Кузьменко забил «Сиэтлу» с выездом из-за ворот и стал 3-й звездой матча. У него 7+4 в 31 игре в сезоне
сегодня, 06:11Видео
Овечкин не забил в 9 матчах подряд. Только 2 безголевые серии в его карьере в НХЛ были длиннее – из 14 игр в 2023 году и из 10 в 2017-м
сегодня, 06:00
НХЛ. «Вашингтон» пропустил 7 шайб от «Рейнджерс», «Торонто» забил 6 голов «Питтсбургу», «Каролина» проиграла «Флориде», «Вегас» разгромил «Сан-Хосе»
сегодня, 05:45
Ко всем новостям
Последние новости
«Вегас» добавил Теодора в список травмированных. Защитник пропустит несколько недель из-за повреждения нижней части тела
5 минут назад
Барбашев набрал 0+2 с «Сан-Хосе» – первые очки за 5 матчей. У него 27 баллов в 35 играх в сезоне
сегодня, 07:46
Шабанов продлил безголевую серию до 15 матчей (0+4 на отрезке). У него 1 бросок, 3 хита и 1 потеря за 14:52 против «Нью-Джерси»
сегодня, 07:22
Капризов не забил в 3-м матче подряд. У него ассист, 8 бросков и «+1» за 25:36 против «Нэшвилла» – 2-е время в сезоне
сегодня, 07:10
Дорофеев набрал 0+2 в матче с «Сан-Хосе» и стал 3-й звездой. У него 25 очков в 35 играх в сезоне
сегодня, 06:55
Стэмкос провел 1200-й матч в НХЛ – 1+1 против «Миннесоты» с голом в овертайме. У него 1212 очков – идет 49-м среди лучших бомбардиров в истории лиги
сегодня, 06:25
Аскаров пропустил 4 шайбы после 16 бросков «Вегаса» и был заменен в 1-м периоде. Матч с 3+ пропущенными голами – 7-й подряд
сегодня, 05:55
«Флорида» обыграла «Каролину» (5:2), забив 5 безответных голов в 3-м периоде. У команды Мориса 8 побед в последних 10 матчах – идет в зоне плей-офф на Востоке
сегодня, 04:40
Свечников забросил 9-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». У него 2+4 в последних 4 играх
сегодня, 04:10Видео
«Вашингтон» проиграл «Рейнджерс» – 3:7, пропустив 5 безответных шайб в 3-м периоде. У команды Карбери 6 поражений в 7 последних матчах
сегодня, 03:58