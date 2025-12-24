Роман Ротенберг: «Договорились о запуске школы Red Machine Junior Hockey Academy Dubai. Интерес к хоккею на всем Ближнем Востоке продолжает стремительно расти»

Роман Ротенберг объявил о запуске хоккейной школы в Дубае.

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг заявил, что в ближайшее время в Дубае откроется хоккейная школа.

«Сегодня я провел рабочую встречу с Владимиром Бурдун , бывшим Президентом Emirates Ice Hockey League и CEO Emirates Sports Group. Владимир на протяжении многих лет активно участвует в развитии хоккея в ОАЭ, и его вклад в развитие этого вида спорта в регионе является последовательным и высокоэффективным.

В ходе встречи мы договорились о совместном запуске новой хоккейной школы – Red Machine Junior Hockey Academy Dubai, открытие которой запланировано на 1 сентября 2026 года. Академия будет располагаться на базе Emirates Sports Arena, в районе Dubai Sports City, Дубай, ОАЭ.

Интерес к хоккею в Дубае, а также в странах Персидского залива и на всем Ближнем Востоке, продолжает стремительно расти. Увеличение числа профессиональных и любительских команд подтверждает, что хоккей является по-настоящему глобальным видом спорта, а регион готов к следующему этапу его развития.

Развитие детско-юношеского хоккея является краеугольным камнем формирования и становления любого вида спорта, закладывая прочный фундамент для долгосрочного успеха на национальном и международном уровнях. Создание Red Machine Junior Hockey Academy Dubai отражает это видение и нашу приверженность будущему хоккея.

Программа Red Machine Junior будет активно участвовать в развитии данного проекта, предоставляя методические наработки, экспертную поддержку специалистов, а также организуя в Дубае мастер-классы с участием наших тренеров и звезд российского хоккея.

Искренне рад видеть, как хоккей развивается по всему миру, и тому, что международные коллеги обращаются к нам с предложениями о сотрудничестве и совместных проектах. Уверен, что, объединив усилия, мы сможем добиться значимых результатов для российского, эмиратского и мирового хоккея», – написал Ротенберг.

