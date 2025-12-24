Кузнецов и рэпер Icegergert совместно исполнили трек на корпоративе «Металлурга»: «Пристегнись и смотри, как тебе, Олеся? Жопа каждой из моих подруг в AMG-обвесе»

Кузнецов и рэпер Icegergert исполнили трек на корпоративе «Металлурга».

Нападающий «Металлурга » Евгений Кузнецов и рэпер Icegergert совместно исполнили трек «Наследство» на корпоративной вечеринке клуба.

Форвард вышел на сцену и зачитал с исполнителем несколько строчек. В тексте песни содержатся такие слова:

Для культуры, для страны обучаю внуков,

Я тянусь к Адаму, клад убрал в другую руку,

Покупаю твое сердце просто ультразвуком,

Я тусуюсь там, где грабят, но с нормальной сукой.

Выходите, бесы, мы станцуем jersey,

Отойди, я войду, и она воскреснет,

Пристегнись и смотри, как тебе, Олеся?

Жопа каждой из моих подруг в AMG-обвесе.

В текущем сезоне Кузнецов провел 15 матчей в FONBET КХЛ и набрал 9 (1+8) при полезности «0».

Разин о Кузнецове: «Женька не в идеальном, но и не в разобранном состоянии. Ему хочется помочь. Это моя боль…»