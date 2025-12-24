Кузнецов и рэпер Icegergert совместно исполнили трек на корпоративе «Металлурга»: «Пристегнись и смотри, как тебе, Олеся? Жопа каждой из моих подруг в AMG-обвесе»
Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов и рэпер Icegergert совместно исполнили трек «Наследство» на корпоративной вечеринке клуба.
Форвард вышел на сцену и зачитал с исполнителем несколько строчек. В тексте песни содержатся такие слова:
Для культуры, для страны обучаю внуков,
Я тянусь к Адаму, клад убрал в другую руку,
Покупаю твое сердце просто ультразвуком,
Я тусуюсь там, где грабят, но с нормальной сукой.
Выходите, бесы, мы станцуем jersey,
Отойди, я войду, и она воскреснет,
Пристегнись и смотри, как тебе, Олеся?
Жопа каждой из моих подруг в AMG-обвесе.
В текущем сезоне Кузнецов провел 15 матчей в FONBET КХЛ и набрал 9 (1+8) при полезности «0».
