Якубов вошел в тренерский штаб «Динамо»
Равиль Якубов вошел в тренерский штаб «Динамо».
Равиль Якубов вошел в штаб Вячеслава Козлова в «Динамо».
55-летний специалист занял должность старшего тренера бело-голубых.
Ранее Якубов входил в тренерский штаб «Динамо» с 2007 по 2010 год, выиграв с командой Кубок Шпенглера. С 2018 года Якубов работал в ЦСКА, с которым трижды выиграл Кубок Гагарина и Кубок Континента.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Динамо»
