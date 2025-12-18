Равиль Якубов вошел в тренерский штаб «Динамо».

Равиль Якубов вошел в штаб Вячеслава Козлова в «Динамо».

55-летний специалист занял должность старшего тренера бело-голубых.

Ранее Якубов входил в тренерский штаб «Динамо» с 2007 по 2010 год, выиграв с командой Кубок Шпенглера. С 2018 года Якубов работал в ЦСКА, с которым трижды выиграл Кубок Гагарина и Кубок Континента.