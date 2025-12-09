  • Спортс
  • Генменеджер «Ак Барса» о возможном усилении: «У нас сбалансированный состав, есть глубина. Если что-то интересное будет, готовы рассмотреть. Биро поработает, дальше будет видно»
Генменеджер «Ак Барса» высказался о будущем Брэндона Биро.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин высказался о будущем нападающего Брэндона Биро.

– Стоит ли ждать чего-то в дедлайн от «Ак Барса»?

– Работа ведется, мы смотрим и видим, что особой активности нет. Каждый клуб изучает рынок, нужны движения. Если что-то интересное будет, то мы всегда готовы рассмотреть.

– Нет ли поиска определенного игрока в какое-то звено? Или вы ждете, что что-то подвернется?

– Я считаю, что у нас сбалансированный состав от вратарей и до нападающих, есть глубина и молодые игроки. Если будет что-то интересное, которое может нас усилить.

– Вратари вас устраивают?

– Да.

– Брэндон Биро не попадает в состав, и от него ожидания были выше. Слышал об интересе к нему. Каково его будущее?

– Интерес есть, у него было небольшое повреждение, и он выбыл на какое-то время. Сейчас есть мало игроков, которые играют с края и в центре, работают в меньшинстве и большинстве. Думаю, что он поработает, а дальше будет видно.

– Если он будет кому-то интересен, то вы хотите получить солидную компенсацию?

– На рынке не очень много хороших иностранцев. Если мы что-то отдадим, то должны получить что-то интересное, – сказал Валиуллин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
