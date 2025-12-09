Плющев о том, могут ли ЦСКА и СКА побороться за титул: «Чудес не бывает. «Металлург» – лучшая команда КХЛ на данный момент. Остальные шарахаются»

Плющев считает «Металлург» лучшей командой КХЛ на данный момент.

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев считает «Металлург» лучшей командой КХЛ на данный момент.

«ЦСКА и СКА могут побороться за титул? Можно провести пару хороших игр на эмоциях, но чудес не бывает, команда не может преобразиться за короткий срок.

На сегодняшний день наиболее стабильная команда в лиге – это магнитогорский «Металлург». Мастерство – это стабильность, они лучшая команда на данный момент. Остальные шарахаются: то взлет, то падение», – сказал Плющев.

«Металлург » занимает первое место в Фонбет Чемпионате КХЛ, набрав 53 очка.