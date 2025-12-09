Крикунов о непопадании игроков СКА в «Россию 25»: «Ларионов мог поговорить с Ротенбергом. Может быть, он попросил, чтобы не трогали его хоккеистов»

Крикунов высказался об отсутствии игроков СКА в составе «России 25».

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался об отсутствии хоккеистов СКА в составе «России 25» на Кубок Первого канала.

Турнир пройдет 11 по 14 декабря. Соперниками российской команды под руководством Романа Ротенберга будут сборные Беларуси и Казахстана.

В итоговой заявке «России 25» нет ни одного представителя СКА, где Ротенберг ранее работал главным тренером. На данный момент клуб занимает 7-е место в Западной конференции.

«Нет никакого подтекста, не надо ничего искать. Если бы я был тренером, а у меня никого не забрали в сборную, то я был бы только рад. Сейчас такое время, что ребятам можно отдохнуть, подготовиться. Ну, не вяли и не взяли. Помогают СКА подняться.

Может быть, Ларионов попросил, чтобы не трогали его игроков, не вызывали в сборную. Могу сказать, что такое бывает, когда тренер звонит и просит, говорит, чтобы ребят не трогали, что нужна подготовка. Ларионов мог поговорить с Романом Ротенбергом», – сказал Крикунов.

31 игрок вошел в итоговый состав «России 25» на Кубок Первого канала, из СКА нет никого. Радулов, Исаев, Набоков, Каюмов, Бучельников и Коваленко не сыграют на турнире