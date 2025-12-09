Морозов о драфте: «Этот институт отложили в сторону. Нам интересно сделать движение молодых внутри КХЛ, а не так, чтобы они выходили из школы»

Морозов о восстановлении драфта КХЛ: этот институт отложили в сторону.

Президент Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Морозов сообщил, что вопрос о восстановлении драфта отложен.

Во вторник в Москве прошло совещание руководителей клубов КХЛ. В ноябре 2024 года лига создала рабочую группу по изучению возможности введения в лиге драфта. Ранее драфт существовал в КХЛ с 2009 по 2016 год под названием «Ярмарка юниоров».

– Говоря о распределении игроков, обсуждался ли вопрос восстановления драфта?

– На данный момент этот институт отложили в сторону. Нам интересно сделать движение молодых внутри КХЛ, а не так, чтобы они выходили из школы, ведь, по сути, это драфт МХЛ . Мы вынесли предложение на голосование, – сказал Морозов.

