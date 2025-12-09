  • Спортс
  • Фетисов об арене для ОИ: «В Италии хоккей – спорт не номер один, его развитие там мало кому интересно. На Олимпиаде в Сочи были запредельные стандарты, которым трудно соответствовать»
10

Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с участием игроков НХЛ в ОИ.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде-2026.

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли допустил, что игроки лиги могут отказаться выступить на Олимпиаде из-за плохого качества льда: «Если игроки решат, что лед небезопасен, мы не будем играть. Все просто».

Строительство ледовой арены «Санта Джулия» в Милане для матчей Олимпиады планируется завершить к 2 февраля – за три дня до начала женского олимпийского турнира. Программа мужского турнира стартует 11 февраля.

«Сейчас рано говорить, откажутся ли игроки НХЛ играть на Олимпиаде или нет. В любом случае решение будет не за МОК или международной федерацией, а именно за лигой, так как, по сути, она рулит всеми процессами по олимпийскому турниру.

В последний момент они точно не смогут отказаться. Если это реально случится, то это произойдет заранее.

Что касается арены, то ни для кого не секрет, что в Италии хоккей – спорт не номер один, и по большому счету его развитие там мало кому интересно. В последний раз игроки НХЛ играли на Олимпиаде в Сочи, и у нас были запредельные стандарты, которым очень трудно соответствовать. Будем следить за развитием событий», – заявил Фетисов. 

Строительство ледовой арены для Олимпиады-2026 в Милане завершится за 3 дня до старта женского турнира. В НХЛ ситуацию вокруг объекта назвали «в целом позитивной»
 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
