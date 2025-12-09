Григоренко об уходе Гру из «Трактора»: «У нас выходной был, узнавали о происходящем так же, как все. В конце дня Бен написал, попрощался»

Михаил Григоренко высказался об уходе Бенуа Гру из «Трактора».

Нападающий «Трактора » Михаил Григоренко высказался об уходе тренера Бенуа Гру из клуба.

17 ноября Гру покинул пост главного тренера «Трактора»: «Больше не вижу себя тем, кто должен возглавлять команду. Чувствую себя чрезвычайно уставшим – морально и физически».

– Как выглядел для вас уход Гру? Было ли какое-то общее собрание с командой?

– На самом деле у нас выходной день был, и в этот день из медиа было очень много информации. Так же, как и все остальные фанаты хоккея, узнавали о происходящем. В конце дня Бен написал команде и попрощался. И на следующий день уже руководство клуба объявило об изменениях.

– Вы лично списались или созвонились?

– Да, просто написали друг другу по одному сообщению, пожелали друг другу удачи и поблагодарили за работу.

– Корешков вам очень хорошо знаком, вы многое вместе прошли. Насколько было приятно воссоединиться с ним?

– Всегда приятно увидеть знакомое лицо. Два Кубка Гагарина вместе с ним выигрывали, хороший специалист. Всегда здорово работать с людьми, с которыми есть определенные хорошие отношения.

– Если бы вас попросили сделать рекламу Корешкову, на чем бы сделали акцент?

– У Евгения Геннадьевича очень интересный и особый взгляд на хоккей. Сам был великолепным игроком, определенные детали, мелочи в игре он точно внесет. Очень-очень много интересных моментов, которые может принести именно в игру в атаке.

– Есть ощущение, что «Трактор» – это такая машина, которая перестраивается по ходу сезона. Какие-то элементы добавляются, какие-то уходят.

– Повторюсь, надеюсь, что в плане игры эти перестановки скоро закончатся и уже будет понятно, что мы делаем и куда движемся. В плане состава. Решает руководство, до дедлайна еще два месяца. Все что угодно может произойти, поэтому не акцентируем внимание, – сказал Григоренко.