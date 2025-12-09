Баландин о «Тракторе»: «31-летний мальчик не должен руководить командой с таким бюджетом. Уход Рише – правильное решение»
Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о ситуации в клубе.
Вчера «Трактор» расстался с исполняющим обязанности главного тренера Рафаэлем Рише. 31-летний канадец возглавил команду 17 ноября после ухода Бенуа Гру. Под его руководством челябинцы одержали 2 победы в 8 матчах FONBET КХЛ.
«31-летний мальчик не должен руководить командой с таким бюджетом. Поэтому его уход – это правильное решение.
Сейчас ситуация неординарная: «Салават» и «Амур» уже подтягиваются, и с шестого по девятое места будет плотная борьба. «Барыс» тоже не надо сбрасывать со счетов. И выходить в плей-офф с седьмого-восьмого места – это значит выходить на лидеров.
Команда потеряла уверенность, и все победы даются тяжело. Ее надо заново перенастроить, переналадить. И я считаю, что «Трактору» надо менять тактику. С таким составом показывать открытый хоккей – это не очень правильно. Нападающие назад не отрабатывают и совершают грубейшие ошибки.
Нужен комбинированный хоккей, то есть играть по ситуации – отдавать инициативу с переходом в атаку. Именно такую игру демонстрировал «Автомобилист» в играх с «Трактором».
Евгений Корешков был хорошим нападающим, а Сергей Зубов – хорошим защитником, они много знают о хоккее. Поэтому посмотрим, насколько они смогут свои идеи привнести в «Трактор».
И будем смотреть, кто все-таки будет главным тренером. Возможно, Алексей Кудашов – неплохой вариант. Он тяготеет к более дисциплинированному хоккею и заставляет игроков отрабатывать и возвращаться назад», – сказал Баландин.