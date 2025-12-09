Баландин о «Тракторе»: «31-летний мальчик не должен руководить командой с таким бюджетом. Уход Рише – правильное решение»

Баландин о «Тракторе»: 31-летний мальчик не должен руководить клубом.

Бывший директор «Трактора » Андрей Баландин высказался о ситуации в клубе.

Вчера «Трактор» расстался с исполняющим обязанности главного тренера Рафаэлем Рише . 31-летний канадец возглавил команду 17 ноября после ухода Бенуа Гру. Под его руководством челябинцы одержали 2 победы в 8 матчах FONBET КХЛ.

«31-летний мальчик не должен руководить командой с таким бюджетом. Поэтому его уход – это правильное решение.

Сейчас ситуация неординарная: «Салават » и «Амур » уже подтягиваются, и с шестого по девятое места будет плотная борьба. «Барыс » тоже не надо сбрасывать со счетов. И выходить в плей-офф с седьмого-восьмого места – это значит выходить на лидеров.

Команда потеряла уверенность, и все победы даются тяжело. Ее надо заново перенастроить, переналадить. И я считаю, что «Трактору» надо менять тактику. С таким составом показывать открытый хоккей – это не очень правильно. Нападающие назад не отрабатывают и совершают грубейшие ошибки.

Нужен комбинированный хоккей, то есть играть по ситуации – отдавать инициативу с переходом в атаку. Именно такую игру демонстрировал «Автомобилист» в играх с «Трактором».

Евгений Корешков был хорошим нападающим, а Сергей Зубов – хорошим защитником, они много знают о хоккее. Поэтому посмотрим, насколько они смогут свои идеи привнести в «Трактор».

И будем смотреть, кто все-таки будет главным тренером. Возможно, Алексей Кудашов – неплохой вариант. Он тяготеет к более дисциплинированному хоккею и заставляет игроков отрабатывать и возвращаться назад», – сказал Баландин.