  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Баландин о «Тракторе»: «31-летний мальчик не должен руководить командой с таким бюджетом. Уход Рише – правильное решение»
30

Баландин о «Тракторе»: «31-летний мальчик не должен руководить командой с таким бюджетом. Уход Рише – правильное решение»

Баландин о «Тракторе»: 31-летний мальчик не должен руководить клубом.

Бывший директор «Трактора» Андрей Баландин высказался о ситуации в клубе.

Вчера «Трактор» расстался с исполняющим обязанности главного тренера Рафаэлем Рише. 31-летний канадец возглавил команду 17 ноября после ухода Бенуа Гру. Под его руководством челябинцы одержали 2 победы в 8 матчах FONBET КХЛ.

«31-летний мальчик не должен руководить командой с таким бюджетом. Поэтому его уход – это правильное решение.

Сейчас ситуация неординарная: «Салават» и «Амур» уже подтягиваются, и с шестого по девятое места будет плотная борьба. «Барыс» тоже не надо сбрасывать со счетов. И выходить в плей-офф с седьмого-восьмого места – это значит выходить на лидеров.

Команда потеряла уверенность, и все победы даются тяжело. Ее надо заново перенастроить, переналадить. И я считаю, что «Трактору» надо менять тактику. С таким составом показывать открытый хоккей – это не очень правильно. Нападающие назад не отрабатывают и совершают грубейшие ошибки.

Нужен комбинированный хоккей, то есть играть по ситуации – отдавать инициативу с переходом в атаку. Именно такую игру демонстрировал «Автомобилист» в играх с «Трактором».

Евгений Корешков был хорошим нападающим, а Сергей Зубов – хорошим защитником, они много знают о хоккее. Поэтому посмотрим, насколько они смогут свои идеи привнести в «Трактор».

И будем смотреть, кто все-таки будет главным тренером. Возможно, Алексей Кудашов – неплохой вариант. Он тяготеет к более дисциплинированному хоккею и заставляет игроков отрабатывать и возвращаться назад», – сказал Баландин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
logoТрактор
logoКХЛ
Андрей Баландин
logoРафаэль Рише
logoАвтомобилист
logoБарыс
Евгений Корешков
logoАмур
logoСергей Зубов
logoСалават Юлаев
logoАлексей Кудашов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
31 игрок вошел в итоговый состав «России 25» на Кубок Первого канала, из СКА нет никого. Радулов, Исаев, Набоков, Каюмов, Бучельников и Коваленко не сыграют на турнире
9 декабря, 06:55
Крикунов об уходе Рише из «Трактора»: «Российского тренера сейчас найдут. Кто бы это ни был, все равно будет сильнее предыдущего»
8 декабря, 20:58
Плющев о Рише: «Непонятно доверие 31-летнему зарубежному тренеру, который больших успехов не добивался. Надо услышать от руководителей «Трактора», на что они рассчитывали»
8 декабря, 19:59
Главные новости
ФХР о рекомендациях МОК: «Обратимся в совет ИИХФ с заявлением о допуске молодежных сборных к ЧМ в возрастных категориях до 18 и до 20 лет»
7 минут назад
Илья Воробьев: «Для меня игра Спронга была бы нормальной, для Никитина, возможно, нет. Дэниэл играет на себя, таких хоккеистов много»
10 минут назад
НХЛ. «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго», «Юта» встретится с «Сиэтлом»
сегодня, 13:58
Артюхин о допуске России: «На МЧМ мы не успеваем, но будем надеяться, что ИИХФ допустит на ЮЧМ. Это было бы здорово, динамика пошла хорошая»
сегодня, 13:32
«Тампа» и «Бостон» показали свитеры к Стадионной серии-2026. «Лайтнинг» выбрали пиратскую тематику
сегодня, 12:59Фото
Ковалев о матчах между КХЛ и НХЛ: «Всегда можно вернуть то, что было раньше. Они приезжали к нам, потом мы ехали туда – такое возможно»
сегодня, 12:45
Фетисов о Кучерове: «Любой хоккеист хотел бы играть с ним. Лидер «Тампы» не первый год доказывает свой уровень и уровень российского хоккея»
сегодня, 12:35
Эллиотт Фридман: «НХЛ и владельцы клубов злы и разочарованы организацией ОИ-2026. Им дали больше пустых обещаний, чем родителю, просящему подростка убраться в комнате»
сегодня, 12:26
Ротенберг о героях: «Я вырос в СССР, прожил там первые 10 лет жизни и помню, как было. У нас был Гагарин. При всем уважении к американской культуре, у нас все сильнее и лучше»
сегодня, 12:02
Кубок Первого канала. Беларусь победила Казахстан – 4:1
сегодня, 11:30
Ко всем новостям
Последние новости
Жайлауов об 1:4: «Уровень команд разный, Беларусь на голову сильнее, мы проиграли. Но для ребят это опыт, большинство – игроки чемпионата Казахстана»
37 минут назад
Агент Глотова: «Генменеджер «Трактора» дал четко понять, что в ближайшее время обмен не планируется»
53 минуты назад
Квартальнов об игре с «Россией 25»: «Важный матч, хотели бы сыграть достойно. Историю помним, но в мае были другие команды»
сегодня, 14:03
Самсонов об игре за «Россию 25»: «Всегда приятно надеть майку сборной. С Ротенбергом разговаривал насчет этого – 10 лет прошло с моего последнего приезда»
сегодня, 13:50
Артюхин о допуске России: «На МЧМ мы не успеваем, но будем надеяться, что ИИХФ допустит на ЮЧМ. Это было бы здорово, динамика пошла хорошая»
сегодня, 13:32
Начало игры «Питтсбурга» с «Монреалем» откладывали на 30 минут. Хозяева приехали позже обычного из-за пробки, вызванной ДТП
сегодня, 13:16
Ривс сделал 9 хитов за 9 минут в матче с «Торонто»: «Этот клуб сказал, что я больше не могу играть в НХЛ, но я вернулся»
сегодня, 11:48
Давыдов о Кубке Первого канала: «Ключевой станет игра с братьями-белорусами. Нас ждет матч без фаворитов – минское «Динамо» проводит отличный сезон»
сегодня, 10:47
Сурин об игроках КХЛ с большим желанием бороться: «Только я и Радулов. В других командах таких нет»
сегодня, 10:35
Фридман о Цыплакове: «Им интересуются другие клубы. Максима вытеснили из состава «Айлендерс», но потенциал у него есть»
сегодня, 10:18