Вратарь «Торонто» Хильдеби с 1-м шатаутом в НХЛ, Гибсон с 1-м матчем на ноль за «Детройт» и Кадри с 1+2 – звезды дня в лиге

Деннис Хильдеби, Джон Гибсон и Назем Кадри – звезды дня в НХЛ.

Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ .

Третья звезда – форвард «Калгари » Назем Кадри с 3 (1+2) очками в матче с «Баффало» (7:4).

Вторая звезда – вратарь «Детройта » Джон Гибсон , засушивший «Ванкувер» (4:0) при 39 сэйвах. Матч на ноль стал для него 25-м в регулярках лиги и первым в составе «Ред Уингс».

Первая звезда – вратарь «Торонто» Деннис Хильдеби , засушивший «Тампу» (2:0) при 29 сэйвах. Шатаут стал для шведа первым в лиге, он занял место основного голкипера «Лифс» на фоне травм Энтони Столарца и Джозефа Уолла.