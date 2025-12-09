Вратарь «Торонто» Хильдеби с 1-м шатаутом в НХЛ, Гибсон с 1-м матчем на ноль за «Детройт» и Кадри с 1+2 – звезды дня в лиге
Деннис Хильдеби, Джон Гибсон и Назем Кадри – звезды дня в НХЛ.
Подведены итоги очередного игрового дня в НХЛ.
Третья звезда – форвард «Калгари» Назем Кадри с 3 (1+2) очками в матче с «Баффало» (7:4).
Вторая звезда – вратарь «Детройта» Джон Гибсон, засушивший «Ванкувер» (4:0) при 39 сэйвах. Матч на ноль стал для него 25-м в регулярках лиги и первым в составе «Ред Уингс».
Первая звезда – вратарь «Торонто» Деннис Хильдеби, засушивший «Тампу» (2:0) при 29 сэйвах. Шатаут стал для шведа первым в лиге, он занял место основного голкипера «Лифс» на фоне травм Энтони Столарца и Джозефа Уолла.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
