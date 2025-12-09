Ян Кузнецов набрал 1+1 в матче с «Баффало», гол – 2-й в сезоне. У защитника «Калгари» 5 очков в 17 играх
Ян Кузнецов набрал 1+1 в матче с «Баффало».
Защитник «Калгари» Ян Кузнецов забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало» (7:4).
На счету 23-летнего россиянина стало 5 (2+3) очков в 17 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 20:12.
Сегодня Кузнецов (22:12 – третий показатель во «Флэймс», «+1») реализовал единственный бросок в створ, сделал 2 блока, применил 1 силовой прием и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
