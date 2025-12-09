  • Спортс
  Ротенберг о «России 25»: «Мы уже в Новосибирске, где нас замечательно встретили. Во вторник проведем первую ударную тренировку, все готовы к работе»
Ротенберг о «России 25»: «Мы уже в Новосибирске, где нас замечательно встретили. Во вторник проведем первую ударную тренировку, все готовы к работе»

Роман Ротенберг сообщил, что во вторник «Россия 25» проведет ударную тренировку.

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг высказался о прибытии команды в Новосибирск. 

Напомним, «Россия 25» выступит на Кубке Первого канала, который пройдет в городе с 11 по 14 декабря. В турнире также примут участие сборные Беларуси и Казахстана. 

«Мы со сборной «России 25» уже в Новосибирске, где нас просто замечательно встретили в болельщики.

Команда полностью в сборе. Благодарим всех игроков, тренеров и других наших специалистов за приезд в сборную.

Во вторник проведем первую ударную тренировку: все готовы к работе», – написал Ротенберг в телеграм-канале.

Ротенберг прибыл в Новосибирск, талисман «Сибири» Снеговик обнял, приподнял и покружил его, болельщики скандировали «Россия»: «У нас взаимная любовь ❤️🇷🇺🙏» 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
logoСибирь
logoКХЛ
болельщики
сборная России U25
logoКубок Первого канала
logoРоман Ротенберг
