Кравец об 1:2 от «Сибири»: буллиты – это мастерство, нам его не хватило.

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги матча с «Сибирью» (1:2 Б).

– Тяжелая и вязкая игра. Хорошо, что забили в большинстве. За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь несколько раз выручил соперников.

Буллиты – это мастерство. В очередной раз нам его не хватило, чтобы победить.

– Отпустите игроков «Барыса» в сборную Казахстана?

– Состав уже определен. Никитин, Королев , Гайтемиров, Бояркин , Колесников, Муратов, Оспанов и Ляпунов поедут [в сборную]. Остальные будут готовиться, – сказал Кравец.