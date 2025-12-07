  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
0

Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»

Кравец об 1:2 от «Сибири»: буллиты – это мастерство, нам его не хватило.

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги матча с «Сибирью» (1:2 Б).

– Тяжелая и вязкая игра. Хорошо, что забили в большинстве. За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь несколько раз выручил соперников.

Буллиты – это мастерство. В очередной раз нам его не хватило, чтобы победить.

– Отпустите игроков «Барыса» в сборную Казахстана?

– Состав уже определен. Никитин, Королев, Гайтемиров, Бояркин, Колесников, Муратов, Оспанов и Ляпунов поедут [в сборную]. Остальные будут готовиться, – сказал Кравец.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoБарыс
logoSports – Казахстан
logoМатч ТВ
logoСибирь
logoМихаил Кравец
logoКХЛ
logoКирилл Никитин
logoБатырлан Муратов
logoСборная Казахстана по хоккею
logoТамирлан Гайтамиров
logoНикита Бояркин
logoВячеслав Колесников
logoКубок Первого канала
logoАртем Королев
logoКирилл Ляпунов
logoРуслан Оспанов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Сибирь» обыграла «Барыс» по буллитам – 2:1. Победный бросок на счету Уилсона
7 декабря, 14:54
КХЛ оштрафовала Михайлиса, Юрчо и Шайхметденова за удары клюшкой, Шэна – за начало драки
7 декабря, 12:18
Жамнов про 3:4 с «Барысом»: «Не удаления сломали игру, после 3:1 мы перестали играть. Успокоились и подумали, что матч закончен»
5 декабря, 20:38
Главные новости
Эрик Карлссон забил рукой в свои ворота за 0,1 секунды до конца 3-го периода матча с «Анахаймом». Счет стал 3:3, «Питтсбург» в итоге проиграл по буллитам
5 минут назадВидео
Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении. У него 24 очка в 29 играх
41 минуту назадВидео
НХЛ. «Тампа» разгромила «Монреаль», «Айлендерс» одолели «Вегас», «Питтсбург» уступил «Анахайму», «Эдмонтон» играет с «Баффало»
58 минут назадLive
Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – перевел матч против «Айлендерс» в овертайм на 59:46. У него 12+7 в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:58Видео
Демидов против «Тампы»: 4-й подряд матч с 0+1, 1 бросок и «минус 3» за 15:48. У форварда 23 очка в 29 играх в сезоне, сегодня ему исполняется 20 лет
сегодня, 03:45
Кучеров вышел на 5-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1030), опередив Ковалева. До идущего 4-м Могильного – 2 балла
сегодня, 03:35
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при полезности «+3». У него 36 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
Грицюк впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Оттавой». Он стал 1-й звездой, «Нью-Джерси» прервал серию из 5 поражений
сегодня, 03:15Видео
Форварда «Торпедо» из Усть-Каменогорска Лагунова приговорили к 3 годам тюрьмы по делу о гибели Пыленка. Вратарь молодежной команды умер, ударившись головой во время потасовки
вчера, 21:30
Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»
вчера, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Шабанов против «Вегаса»: 10-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 1 бросок и «минус 1» за 20:00. У него 3+7 в 19 играх
17 минут назад
Сорокин отразил 28 из 32 бросков «Вегаса», не пропустил в серии буллитов и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд
29 минут назад
Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела
вчера, 22:50
Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
вчера, 22:27
Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»
вчера, 22:02
Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года
вчера, 21:44
Панин показал фото зашитого уха после попадания шайбы. Капитан «Салавата» заблокировал лицом бросок в матче с «Локомотивом»
вчера, 20:46Фото
Терещенко о сборной России: «Можно сказать, что уровень упал, так как проигрывали белорусам, а можно – что у Беларуси поднялся. Все покажет, когда нас вернут»
вчера, 20:29
Виларди о психологических проблемах: «Был период, когда я полгода не ходил в школу – боялся, что начнется паническая атака. Все сталкиваются с тревогой, но я испытал это раньше, чем большинство»
вчера, 19:32
Сергей Светлов: «Дорожко справляется с вызовом в «Амуре», Гуска в «Адмирале» – пока нет. Обе команды остаются в кубковой гонке, в принципе»
вчера, 18:25