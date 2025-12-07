Кравец об 1:2 от «Сибири»: «За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь выручил соперников. Буллиты – это мастерство, нам его не хватило»
Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец подвел итоги матча с «Сибирью» (1:2 Б).
– Тяжелая и вязкая игра. Хорошо, что забили в большинстве. За овертайм создали больше моментов, чем за всю игру, вратарь несколько раз выручил соперников.
Буллиты – это мастерство. В очередной раз нам его не хватило, чтобы победить.
– Отпустите игроков «Барыса» в сборную Казахстана?
– Состав уже определен. Никитин, Королев, Гайтемиров, Бояркин, Колесников, Муратов, Оспанов и Ляпунов поедут [в сборную]. Остальные будут готовиться, – сказал Кравец.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
