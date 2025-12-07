Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»

Вячеслав Козлов подвел итоги матча «Динамо» с «Трактором».

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо » Вячеслав Козлов подвел итоги матча с «Трактором » (8:4).

«Сегодня была ранняя игра для нас. И заключительная для нашего выезда. Сконцентрировались на начале. Сказал ребятам, что нужно хорошо начать.

Забили голы. Сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. Да, в зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись.

В конце чуть начали удаляться и дали сопернику забить несколько голов. Но в целом довольны выездом и довольны сегодняшней победой», – сказал Козлов.