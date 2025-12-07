Вячеслав Козлов о 8:4 с «Трактором»: «Забили голы, сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. В зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись»
Вячеслав Козлов подвел итоги матча «Динамо» с «Трактором».
Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов подвел итоги матча с «Трактором» (8:4).
«Сегодня была ранняя игра для нас. И заключительная для нашего выезда. Сконцентрировались на начале. Сказал ребятам, что нужно хорошо начать.
Забили голы. Сработало большинство. А потом вытерпели, когда нужно. Да, в зоне нас закрывали, но мы хорошо оборонялись.
В конце чуть начали удаляться и дали сопернику забить несколько голов. Но в целом довольны выездом и довольны сегодняшней победой», – сказал Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
