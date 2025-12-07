Рябыкин об увольнении Ковалева: «Нелогичное решение. У «Спартака» было второе-третье большинство в КХЛ, одна из лучших атак последних лет»

Дмитрий Рябыкин высказался об увольнении Алексея Ковалева из «Спартака».

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин прокомментировал увольнение Алексея Ковалева из «Спартака».

– Что вас удивило в КХЛ на границе осени и зимы?

– У нас интересная лига, многое может удивить (смеется). Наверное, бросился в глаза уход двух тренеров «Спартака » – Алексея Ковалева и Игоря Кравчука . Не совсем логичное решение.

– Почему?

– У «Спартака» было второе-третье большинство в чемпионате, одна из лучших атак последних лет. Это к вопросу об отставке, скажем, Ковалева, который, как сообщалось в прессе, именно за эти участки отвечал.

– Логики в этих отставках – такой же ноль, как в вашем уходе из «Локомотива»?

– Послушайте, уже нет смысла «Локомотив » вспоминать, тем более в прессе. Это была страничка из моей хоккейной жизни, надо оставить на ней весь позитив, а все остальное – убрать, – сказал Рябыкин.

