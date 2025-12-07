  • Спортс
  • Ларионов о 3:4 с «Амуром»: «СКА взял 7 из 8 очков на выезде, горжусь ребятами. Четыре игры за шесть дней, такая разница во времени – я никогда не испытывал подобного»
27

Ларионов о 3:4 с «Амуром»: «СКА взял 7 из 8 очков на выезде, горжусь ребятами. Четыре игры за шесть дней, такая разница во времени – я никогда не испытывал подобного»

Игорь Ларионов о поражении СКА: взяли 7 из 8 очков на выезде, горжусь ребятами.

Главный тренер СКА Игорь Ларионов поделился мнением о поражении команды от «Амура» (3:4 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

– Хороший матч, мы счастливы, что закончили эту серию, из четырех игр на выезде взяли семь очков. Требовать от команды больше было бы неправильно, горжусь ребятами. «Амуру» хочу пожелать успехов дальше. Мы едем обратно, будет небольшой перерыв, готовимся дальше.

– Вам нравятся такие матчи-перестрелки?

– Игра должна быть зрелищной. Зрители получили эмоции – 0:2, 3:3, овертайм с массой моментов, буллиты, этим и хорош хоккей.

– Как стиль соперника влияет на подготовку к матчу?

– Ты не можешь за 24 часа подготавливаться к сопернику, главный момент – восстановление. Лечь вовремя спать, зарядить батарейки. Если заряд низкий, ожидаешь, что где-то будет сбой. Он произошел.

«Амур» – хорошая команда, которая борется до конца, с ними надо считаться. Нам было важно быть более свежими, более рациональными. Ментально, потому что в плане физики сложно.

Четыре игры за шесть дней, с такой разницей во времени, я такого никогда не испытывал. Поэтому и пошли небольшие травмы, пришлось снимать двух игроков, потому что дальше от них требовать было невозможно.

Вся подготовка сводилась к тому, чтобы сыграть грамотно, рационально, сыграть по счету. К сожалению, не сработало. Но ребята не роботы, а люди, и они могут ошибаться, – сказал Ларионов.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
болельщики
