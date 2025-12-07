Эвасон после 6:7 с «Флоридой»: «Эта игра – какая-то шутка во всех отношениях. «Коламбус» играл отлично – ребята знают, что произошло»

Тренер «Коламбуса» после 6:7 с «Флоридой»: эта игра – какая-то шутка.

Главный тренер «Коламбуса » Дин Эвасон прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ от «Флориды » (6:7 ОТ). По ходу встречи «Блю Джекетс» вели 4:1 и 6:4.

Монолог начался с вопроса журналиста о причине семи пропущенных голов.

«Вся эта игра – какая-то шутка. Вот чем я это объясняю. Во всех отношениях. Вся игра была шуткой.

Наши ребята молодцы. У них нет никаких проблем. Они знают, что произошло. Завтра вечером они будут готовы к новой игре и выложатся на полную. Мы играли отлично», – сказал Эвасон .

Отмечается, что недовольство тренера мог вызвать эпизод со второй шайбой «Флориды». Эвасон взял челлендж на предмет паса рукой у Брэда Маршанда, но судьи засчитали гол.

В игре также произошел еще один эпизод с участием Маршанда: форвард «Пантерс» подслушивал слова Эвасона во время тайм-аута «Коламбуса».