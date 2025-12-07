  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Ванкувер» и «Нью-Джерси» общались по поводу обмена Куинна Хьюза. Сделка не гарантирована (Эллиотт Фридман)
17

«Ванкувер» и «Нью-Джерси» общались по поводу обмена Куинна Хьюза. Сделка не гарантирована (Эллиотт Фридман)

«Ванкувер» и «Нью-Джерси» общались по поводу обмена Куинна Хьюза.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана «Ванкувер» и «Нью-Джерси» общались по поводу обмена Куинна Хьюза.

Отмечается, что диалог произошел после того, как «Кэнакс» уведомили клубы НХЛ, что открыты для переговоров по некоторым ветеранам команды.

Фридман подчеркнул, что возможная сделка не является неизбежной, а обмен Хьюза – гарантированным.

В текущем сезоне на счету 26-летнего защитника 22 (2+20) очка за 24 игры при полезности «минус 6». Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

«Я не Супермен – конечно, я устаю. Непросто создавать моменты и успевать в защите, проводя на льду по 30 минут». Куинн Хьюз о лидерстве по игровому времени в НХЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Fourth Period
logoКуинн Хьюз
logoНХЛ
logoНью-Джерси
возможные переходы
logoВанкувер
Эллиотт Фридман
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
«Я не Супермен – конечно, я устаю. Непросто создавать моменты и успевать в защите, проводя на льду по 30 минут». Куинн Хьюз о лидерстве по игровому времени в НХЛ
6 декабря, 09:56
Серавалли о Куинне Хьюзе: «Хотел бы «Нью-Джерси» заполучить его? Конечно. Но если Куинн будет играть в первой бригаде большинства, чем будет заниматься Люк?»
29 ноября, 20:01
«Ванкувер» рассмотрит обмен нескольких опытных игроков. Хьюз и Гронек не входят в их число (Эллиотт Фридман)
25 ноября, 08:26
Главные новости
НХЛ. «Тампа» разгромила «Монреаль», «Айлендерс» одолели «Вегас», «Питтсбург» уступил «Анахайму», «Нэшвилл» обыграл «Колорадо»
29 минут назад
Эрик Карлссон забил рукой в свои ворота за 0,1 секунды до конца 3-го периода матча против «Анахайма». Счет стал 3:3, в итоге «Питтсбург» проиграл по буллитам
сегодня, 04:58Видео
Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении. У него 24 очка в 29 играх
сегодня, 04:22Видео
Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – перевел матч против «Айлендерс» в овертайм на 59:46. У него 12+7 в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:58Видео
Демидов против «Тампы»: 4-й подряд матч с 0+1, 1 бросок и «минус 3» за 15:48. У форварда 23 очка в 29 играх в сезоне, сегодня ему исполняется 20 лет
сегодня, 03:45
Кучеров вышел на 5-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1030), опередив Ковалева. До идущего 4-м Могильного – 2 балла
сегодня, 03:35
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при полезности «+3». У него 36 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
Грицюк впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Оттавой». Он стал 1-й звездой, «Нью-Джерси» прервал серию из 5 поражений
сегодня, 03:15Видео
Форварда «Торпедо» из Усть-Каменогорска Лагунова приговорили к 3 годам тюрьмы по делу о гибели Пыленка. Вратарь молодежной команды умер, ударившись головой во время потасовки
вчера, 21:30
Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»
вчера, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Задоров против «Сент-Луиса»: 10-е очко в сезоне, 4 блока, 3 хита, 3 перехвата и «+3» за 24:08. Он делит лидерство по полезности в «Бостоне» с «+8»
19 минут назад
Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной». У него 21 очко в 30 играх
34 минуты назадВидео
Свечников набрал 0+2 с «Коламбусом», продлив безголевую серию до 8 матчей. У него 17 очков в 29 играх в сезоне
49 минут назадВидео
«Питтсбург» проиграл 5 из 5 серий буллитов в этом сезоне. В них реализовано 3 из 14 попыток (21,4%)
сегодня, 05:10
Шабанов против «Вегаса»: 10-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 1 бросок и «минус 1» за 20:00. У него 3+7 в 19 играх
сегодня, 04:46
Сорокин отразил 28 из 32 бросков «Вегаса», не пропустил в серии буллитов и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд
сегодня, 04:34
Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела
вчера, 22:50
Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
вчера, 22:27
Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»
вчера, 22:02
Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года
вчера, 21:44