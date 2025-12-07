«Ванкувер» и «Нью-Джерси» общались по поводу обмена Куинна Хьюза. Сделка не гарантирована (Эллиотт Фридман)
«Ванкувер» и «Нью-Джерси» общались по поводу обмена Куинна Хьюза.
По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана «Ванкувер» и «Нью-Джерси» общались по поводу обмена Куинна Хьюза.
Отмечается, что диалог произошел после того, как «Кэнакс» уведомили клубы НХЛ, что открыты для переговоров по некоторым ветеранам команды.
Фридман подчеркнул, что возможная сделка не является неизбежной, а обмен Хьюза – гарантированным.
В текущем сезоне на счету 26-летнего защитника 22 (2+20) очка за 24 игры при полезности «минус 6». Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.
«Я не Супермен – конечно, я устаю. Непросто создавать моменты и успевать в защите, проводя на льду по 30 минут». Куинн Хьюз о лидерстве по игровому времени в НХЛ
