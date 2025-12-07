«Ванкувер» и «Нью-Джерси» общались по поводу обмена Куинна Хьюза. Сделка не гарантирована (Эллиотт Фридман)

«Ванкувер» и «Нью-Джерси» общались по поводу обмена Куинна Хьюза.

По информации инсайдера Sportsnet Эллиотта Фридмана «Ванкувер » и «Нью-Джерси » общались по поводу обмена Куинна Хьюза .

Отмечается, что диалог произошел после того, как «Кэнакс» уведомили клубы НХЛ, что открыты для переговоров по некоторым ветеранам команды.

Фридман подчеркнул, что возможная сделка не является неизбежной, а обмен Хьюза – гарантированным.

В текущем сезоне на счету 26-летнего защитника 22 (2+20) очка за 24 игры при полезности «минус 6». Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

