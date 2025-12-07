Валльстедт из «Миннесоты» не пропускал 161:09 в гостевых матчах – 5-й результат в НХЛ с 1929 года для вратарей-новичков

Йеспер Валльстедт не пропускал 161 минуту и 9 секунд в гостевых матчах.

Сухая серия голкипера «Миннесоты» Йеспера Валльстедта в гостевых матчах оборвалась в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:4) на отметке 161 минута и 9 секунд. Это пятый результат в истории НХЛ для вратарей новичков с сезона-1929/30.

Более длинные серии были только у Фрэнка Бримсека (256:07, 1938 год), Джордана Биннингтона (227:17, 2019 год), Терри Савчака (192:36, 1951 год) и Джимми Ховарда (165:15, 2010 год).

В этом сезоне Валльстедт провел 11 матчей за «Уайлд » и одержал 8 побед при 93,6% сэйвов и коэффициенте надежности 1,95.