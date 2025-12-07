Рябыкин о вратарях из Северной Америки в КХЛ: «Тенденция мне непонятна, ее открыл «Трактор» с Фукале. Дриджер, Доминге и Мартин завалили осень – это факт»

Дмитрий Рябыкин о вратарях из Северной Америки в КХЛ: эта тенденция непонятна.

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением об иностранных вратарях в лиге.

– Много обсуждений вызвал переход в «Спартак» из НХЛ вратаря Георгиева. Скептики говорят, что он может стать новым североамериканским вратарем-разочарованием – вслед за Дриджером, Доминге, Мартином. Согласны с ними?

– Честно скажу, мне эта тенденция непонятна. Это вратарское направление, можно сказать, открыл Фукале, благодаря уверенной игре которого «Трактор » стал одним из фаворитов плей-офф.

В том же Челябинске, теряя Фукале , говорили, что Дриджер еще сильнее этого голкипера. Наверное, это была не только реклама – люди изучали его статистику и технику, смотрели его матчи и эпизоды. То же можно сказать о Доминге и Мартине, все-таки до КХЛ они не были котами в мешке, имели определенный рейтинг.

Тем не менее все три североамериканца осень в КХЛ завалили. Факт остается фактом.

– В чем причина?

– Не думаю, что только в уровне их игры. Скорее в доверии. Все-таки североамериканцам, чтобы адаптироваться в нашей стране и в нашем хоккее, нужно время. А тут их команды – «Трактор», «Сибирь» и ЦСКА – сразу же оказались под прессингом неудачных результатов.

Нужно учесть специфику нашего чемпионата и страны. У нас своеобразная логистика, плюс не такой вертикальный хоккей, как за океаном, меньше бросков. Да и уклад жизни в России тоже немного иной.

Знаете, когда ругают Дриджера и остальных, вспоминаю чемпионский «Авангард», когда мы тоже имели проблемы с легионерами. Например, наш вратарь Грубец тоже не сразу выстрелил, но к плей-офф он уже был одним из лидеров команды.

Еще более яркий пример – снайпер Буше. В его первый сезон в октябре мы уже думали о том, что пора с ним расставаться и расторгать контракт. Но понемногу он адаптировался – и стал едва ли не самым результативным форвардом КХЛ последней пятилетки, – сказал Рябыкин.

Рябыкин о Георгиеве: «Сильный ход «Спартака», ему еще нет и 30 лет, а для вратаря это самый расцвет. Он не окажется в списке Дриджера и К, думаю»