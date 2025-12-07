  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рябыкин о вратарях из Северной Америки в КХЛ: «Тенденция мне непонятна, ее открыл «Трактор» с Фукале. Дриджер, Доминге и Мартин завалили осень – это факт»
14

Рябыкин о вратарях из Северной Америки в КХЛ: «Тенденция мне непонятна, ее открыл «Трактор» с Фукале. Дриджер, Доминге и Мартин завалили осень – это факт»

Дмитрий Рябыкин о вратарях из Северной Америки в КХЛ: эта тенденция непонятна.

Бывший тренер клубов FONBET КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился мнением об иностранных вратарях в лиге.

– Много обсуждений вызвал переход в «Спартак» из НХЛ вратаря Георгиева. Скептики говорят, что он может стать новым североамериканским вратарем-разочарованием – вслед за Дриджером, Доминге, Мартином. Согласны с ними?

– Честно скажу, мне эта тенденция непонятна. Это вратарское направление, можно сказать, открыл Фукале, благодаря уверенной игре которого «Трактор» стал одним из фаворитов плей-офф.

В том же Челябинске, теряя Фукале, говорили, что Дриджер еще сильнее этого голкипера. Наверное, это была не только реклама – люди изучали его статистику и технику, смотрели его матчи и эпизоды. То же можно сказать о Доминге и Мартине, все-таки до КХЛ они не были котами в мешке, имели определенный рейтинг.

Тем не менее все три североамериканца осень в КХЛ завалили. Факт остается фактом.

– В чем причина?

– Не думаю, что только в уровне их игры. Скорее в доверии. Все-таки североамериканцам, чтобы адаптироваться в нашей стране и в нашем хоккее, нужно время. А тут их команды – «Трактор», «Сибирь» и ЦСКА – сразу же оказались под прессингом неудачных результатов.

Нужно учесть специфику нашего чемпионата и страны. У нас своеобразная логистика, плюс не такой вертикальный хоккей, как за океаном, меньше бросков. Да и уклад жизни в России тоже немного иной.

Знаете, когда ругают Дриджера и остальных, вспоминаю чемпионский «Авангард», когда мы тоже имели проблемы с легионерами. Например, наш вратарь Грубец тоже не сразу выстрелил, но к плей-офф он уже был одним из лидеров команды.

Еще более яркий пример – снайпер Буше. В его первый сезон в октябре мы уже думали о том, что пора с ним расставаться и расторгать контракт. Но понемногу он адаптировался – и стал едва ли не самым результативным форвардом КХЛ последней пятилетки, – сказал Рябыкин.

Рябыкин о Георгиеве: «Сильный ход «Спартака», ему еще нет и 30 лет, а для вратаря это самый расцвет. Он не окажется в списке Дриджера и К, думаю»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoДмитрий Рябыкин
logoРид Буше
logoЗак Фукале
logoСпенсер Мартин
logoШимон Грубец
logoКХЛ
logoКрис Дриджер
logoСибирь
logoЦСКА
logoТрактор
logoЛуи Доминге
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Рябыкин о Георгиеве: «Сильный ход «Спартака», ему еще нет и 30 лет, а для вратаря это самый расцвет. Он не окажется в списке Дриджера и К, думаю»
7 декабря, 05:10
Пашков об уходе Рябыкина из «Локомотива»: «Команда заглохла, не ожидала, что им легко пожертвуют. В нашем хоккее выживают мягкие персонажи, «флюгеры», к сожалению»
30 ноября, 15:34
Александр Пашков: «Трактор» завелся, едва за Гру закрылась дверь, стал показывать эффектный хоккей. «Локомотив» после отставки Рябыкина словно бросил играть»
29 ноября, 20:44
Главные новости
НХЛ. «Тампа» разгромила «Монреаль», «Айлендерс» одолели «Вегас», «Питтсбург» уступил «Анахайму», «Нэшвилл» обыграл «Колорадо»
18 минут назад
Эрик Карлссон забил рукой в свои ворота за 0,1 секунды до конца 3-го периода матча против «Анахайма». Счет стал 3:3, в итоге «Питтсбург» проиграл по буллитам
сегодня, 04:58Видео
Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении. У него 24 очка в 29 играх
сегодня, 04:22Видео
Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – перевел матч против «Айлендерс» в овертайм на 59:46. У него 12+7 в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:58Видео
Демидов против «Тампы»: 4-й подряд матч с 0+1, 1 бросок и «минус 3» за 15:48. У форварда 23 очка в 29 играх в сезоне, сегодня ему исполняется 20 лет
сегодня, 03:45
Кучеров вышел на 5-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1030), опередив Ковалева. До идущего 4-м Могильного – 2 балла
сегодня, 03:35
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при полезности «+3». У него 36 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
Грицюк впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Оттавой». Он стал 1-й звездой, «Нью-Джерси» прервал серию из 5 поражений
сегодня, 03:15Видео
Форварда «Торпедо» из Усть-Каменогорска Лагунова приговорили к 3 годам тюрьмы по делу о гибели Пыленка. Вратарь молодежной команды умер, ударившись головой во время потасовки
вчера, 21:30
Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»
вчера, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной». У него 21 очко в 30 играх
23 минуты назадВидео
Свечников набрал 0+2 с «Коламбусом», продлив безголевую серию до 8 матчей. У него 17 очков в 29 играх в сезоне
38 минут назадВидео
«Питтсбург» проиграл 5 из 5 серий буллитов в этом сезоне. В них реализовано 3 из 14 попыток (21,4%)
53 минуты назад
Шабанов против «Вегаса»: 10-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 1 бросок и «минус 1» за 20:00. У него 3+7 в 19 играх
сегодня, 04:46
Сорокин отразил 28 из 32 бросков «Вегаса», не пропустил в серии буллитов и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд
сегодня, 04:34
Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела
вчера, 22:50
Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
вчера, 22:27
Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»
вчера, 22:02
Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года
вчера, 21:44
Панин показал фото зашитого уха после попадания шайбы. Капитан «Салавата» заблокировал лицом бросок в матче с «Локомотивом»
вчера, 20:46Фото