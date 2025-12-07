  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Воронков набрал 100 очков в НХЛ за 176 матчей. Из тех, кто дебютировал в лиге за «Коламбус», быстрее были только Нэш, Марченко, Жердев, Фантилли, Дюбуа и Кент Джонсон
7

Воронков набрал 100 очков в НХЛ за 176 матчей. Из тех, кто дебютировал в лиге за «Коламбус», быстрее были только Нэш, Марченко, Жердев, Фантилли, Дюбуа и Кент Джонсон

Дмитрий Воронков набрал 100 очков в НХЛ.

Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (6:7 ОТ).

Он преодолел отметку в 100 очков в НХЛ за 176 игр. Это седьмой по скорости показатель в истории «Блю Джекетс» среди хоккеистов, дебютировавших в лиге за этот клуб.

Быстрее всех был Пьер-Люк Дюбуа – 142 игры. За ним расположились Николай Жердев (150), Адам Фантилли (158), Рик Нэш (164), Кирилл Марченко (170) и Кент Джонсон (175).

В текущем сезоне на счету Воронкова 20 (10+10) результативных действий в 28 матчах при полезности «плюс 9».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
logoДмитрий Воронков
рейтинги
logoНХЛ
logoКоламбус
logoНиколай Жердев
logoКирилл Марченко
logoАдам Фантилли
logoРик Нэш
logoПьер-Люк Дюбуа
logoКент Джонсон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Марченко забил 9-й гол в сезоне и победный буллит в матче с «Детройтом» – 1-м после травмы. У него 23 очка и «+9» в 23 играх в сезоне
5 декабря, 04:22Видео
Селебрини – 1-й в топ-100 игроков в возрасте до 22 лет по версии The Hockey News, Бедард – 2-й, Фантилли – 3-й, Демидов – 7-й, Мичков – 8-й
30 ноября, 11:46
Марченко – 5-й игрок в истории «Коламбуса» с результативной серией из 10+ игр. У форварда 3+9 на отрезке и 19 очков в 17 матчах в сезоне
14 ноября, 04:22Видео
Главные новости
НХЛ. «Тампа» разгромила «Монреаль», «Айлендерс» одолели «Вегас», «Питтсбург» уступил «Анахайму», «Нэшвилл» обыграл «Колорадо»
28 минут назад
Эрик Карлссон забил рукой в свои ворота за 0,1 секунды до конца 3-го периода матча против «Анахайма». Счет стал 3:3, в итоге «Питтсбург» проиграл по буллитам
сегодня, 04:58Видео
Барбашев забил 11-й гол в сезоне – в ворота «Айлендерс» одной рукой в падении. У него 24 очка в 29 играх
сегодня, 04:22Видео
Дорофеев прервал серию из 10 игр без голов – перевел матч против «Айлендерс» в овертайм на 59:46. У него 12+7 в 29 играх в сезоне
сегодня, 03:58Видео
Демидов против «Тампы»: 4-й подряд матч с 0+1, 1 бросок и «минус 3» за 15:48. У форварда 23 очка в 29 играх в сезоне, сегодня ему исполняется 20 лет
сегодня, 03:45
Кучеров вышел на 5-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1030), опередив Ковалева. До идущего 4-м Могильного – 2 балла
сегодня, 03:35
Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при полезности «+3». У него 36 очков в 27 играх в сезоне
сегодня, 03:25Видео
Грицюк впервые набрал 3 очка в матче НХЛ – 1+2 с «Оттавой». Он стал 1-й звездой, «Нью-Джерси» прервал серию из 5 поражений
сегодня, 03:15Видео
Форварда «Торпедо» из Усть-Каменогорска Лагунова приговорили к 3 годам тюрьмы по делу о гибели Пыленка. Вратарь молодежной команды умер, ударившись головой во время потасовки
вчера, 21:30
Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»
вчера, 20:55
Ко всем новостям
Последние новости
Задоров против «Сент-Луиса»: 10-е очко в сезоне, 4 блока, 3 хита, 3 перехвата и «+3» за 24:08. Он делит лидерство по полезности в «Бостоне» с «+8»
18 минут назад
Воронков забросил 11-ю шайбу в сезоне в матче с «Каролиной». У него 21 очко в 30 играх
33 минуты назадВидео
Свечников набрал 0+2 с «Коламбусом», продлив безголевую серию до 8 матчей. У него 17 очков в 29 играх в сезоне
48 минут назадВидео
«Питтсбург» проиграл 5 из 5 серий буллитов в этом сезоне. В них реализовано 3 из 14 попыток (21,4%)
сегодня, 05:10
Шабанов против «Вегаса»: 10-й подряд матч без голов, 10-е очко в сезоне, 1 бросок и «минус 1» за 20:00. У него 3+7 в 19 играх
сегодня, 04:46
Сорокин отразил 28 из 32 бросков «Вегаса», не пропустил в серии буллитов и стал 2-й звездой матча. Победа – 4-я подряд
сегодня, 04:34
Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела
вчера, 22:50
Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе «Металлург» его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф – логика в этом есть»
вчера, 22:27
Тексье о Демидове: «Иван наверняка станет суперзвездой НХЛ. Он питается хоккеем, говорит о хоккее, его игра в 19 лет впечатляет»
вчера, 22:02
Ю Сато перешел в «Буран». Первый японец в КХЛ играет в России с 2022 года
вчера, 21:44