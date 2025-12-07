Воронков набрал 100 очков в НХЛ за 176 матчей. Из тех, кто дебютировал в лиге за «Коламбус», быстрее были только Нэш, Марченко, Жердев, Фантилли, Дюбуа и Кент Джонсон
Дмитрий Воронков набрал 100 очков в НХЛ.
Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата с «Флоридой» (6:7 ОТ).
Он преодолел отметку в 100 очков в НХЛ за 176 игр. Это седьмой по скорости показатель в истории «Блю Джекетс» среди хоккеистов, дебютировавших в лиге за этот клуб.
Быстрее всех был Пьер-Люк Дюбуа – 142 игры. За ним расположились Николай Жердев (150), Адам Фантилли (158), Рик Нэш (164), Кирилл Марченко (170) и Кент Джонсон (175).
В текущем сезоне на счету Воронкова 20 (10+10) результативных действий в 28 матчах при полезности «плюс 9».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
