«Виннипег» примет «Монреаль» в матче «Классики наследия» на открытом воздухе в октябре 2026 года. Вместимость арены – 32 243 зрителя

«Виннипег» примет «Монреаль» в матче на открытом воздухе в октябре 2026 года.

НХЛ объявила о том, что в следующем сезоне «Виннипег» и «Монреаль » проведут матч на открытом воздухе в рамках «Классики наследия».

Игра состоится 25 октября 2026 года в Виннипеге на Princess Auto Stadium. Вместимость домашней арены команды по канадскому футболу «Виннипег Блю Бомберс» составляет 32 243 зрителя.

Это будет 46-й матч регулярных чемпионатов НХЛ на открытом воздухе и 8-й – в рамках «Классики наследия» (с участием исключительно канадских команд).

В прошлый раз в рамках этого мероприятия «Эдмонтон» обыграл «Калгари» (5:2) в октябре 2023 года.

«Виннипег» проведет матч «Классики наследия» на этой арене уже во второй раз. В октябре 2016 года «Джетс» проиграли «Ойлерс» (0:3), игру посетили 33 240 болельщиков.