Юров сыграл за «Миннесоту» после пропуска 2 матчей из-за травмы. У него 0 бросков, «минус 2» и 31% на точке за 12:25 против «Ванкувера»

Данила Юров вернулся в состав «Миннесоты» после пропуска 2 матчей из-за травмы.

Форвард «Миннесоты» Данила Юров принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером » (2:4).

21-летний россиянин пропустил 2 предыдущих матча «Уайлд» из-за нераскрытой травмы. В 22 играх в текущем сезоне у него 7 (3+4) очков при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 11:35.

Сегодня Юров (12:25, «минус 2») остался без бросков в створ, применил 1 силовой прием, сделал 1 блок и выиграл 31% вбрасываний (4 из 13).