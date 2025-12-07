Наместников без голов в 16-м матче подряд: 1 бросок, 3 хита и «минус 3» за 13:33 против «Эдмонтона». У него 6+2 в 28 играх в сезоне
Владислав Наместников продлил безголевую серию до 16 матчей.
Форвард «Виннипега» Владислав Наместников не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (2:6).
В текущем сезоне у 33-летнего россиянина 8 (6+2) очков в 28 играх при полезности «минус 4». Текущая безголевая серия – 16 матчей (0+1 на отрезке).
Сегодня Наместников (13:33, «минус 3» – худшая полезность в команде наряду с Диланом Демело и Нино Нидеррайтером) 1 раз бросил в створ ворот, применил 3 силовых приема, допустил 1 потерю и выиграл 50% вбрасываний (3 из 6).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
