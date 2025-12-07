Кирсанов сделал дубль в матче АХЛ с «Рэнглерс» и стал 1-й звездой. Экс-защитник «Торпедо» впервые забил в лиге, у него 2+2 в 20 играх за фарм «Лос-Анджелеса»
Кирилл Кирсанов сделал дубль в матче АХЛ с «Рэнглерс» и стал 1-й звездой.
Защитник «Онтарио Рейн» Кирилл Кирсанов забросил 2 шайбы в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Калгари Рэнглерс» (6:1).
23-летний экс-игрок «Торпедо» был признан первой звездой встречи. Голы стали для него первыми в лиге, всего в текущем сезоне – 4 (2+2) очка в 20 играх за фарм «Лос-Анджелеса» при полезности «+5».
В составе «Рейн» заброшенной шайбой также отметился форвард Никита Александров (4-я в сезоне, 15 очков в 19 играх, 4+11), которого назвали третьей звездой.
У «Рэнглерс» единственную шайбу забросил защитник Даниил Мироманов (3-я в сезоне, 8 очков в 17 играх, 3+5).
