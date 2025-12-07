Кузьменко забил «Чикаго», прервав серию из 11 матчей без очков. У него 4+4 в 25 играх в сезоне
Андрей Кузьменко забил «Чикаго», прервав серию из 11 матчей без очков.
Форвард «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (6:0).
29-летний россиянин прервал серию из 11 игр без набранных очков. На его счету 8 (4+4) баллов в 25 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».
Сегодня Кузьменко (12:03, «+1») реализовал единственный бросок в створ и отметился 1 силовым приемом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
