Кузьменко забил «Чикаго», прервав серию из 11 матчей без очков. У него 4+4 в 25 играх в сезоне

Андрей Кузьменко забил «Чикаго», прервав серию из 11 матчей без очков.

Форвард «Лос-Анджелеса » Андрей Кузьменко забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго » (6:0).

29-летний россиянин прервал серию из 11 игр без набранных очков. На его счету 8 (4+4) баллов в 25 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3».

Сегодня Кузьменко (12:03, «+1») реализовал единственный бросок в створ и отметился 1 силовым приемом.