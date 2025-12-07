КХЛ. «Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу», ЦСКА обыграл «Салават», «Динамо» Москва победило «Трактор», «Спартак» уступил «Авангарду»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET чемпионате КХЛ «Нефтехимик» проиграл «Ак Барсу» (1:3), ЦСКА оказался сильнее «Салавата Юлаева» (3:1), СКА уступил «Амуру» (3:4 Б), «Трактор» проиграл «Динамо» Москва (4:8), «Авангард» победил «Спартак» (7:5).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
