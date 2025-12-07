«Нью-Джерси» проиграл 5 матчей подряд (все – в основное время) при разнице шайб 7:20. Команда Кифа идет 9-й на Востоке
«Нью-Джерси» проиграл 5 матчей подряд, все – в основное время.
«Нью-Джерси» проиграл «Бостону» (1:4) в регулярном чемпионате НХЛ.
Поражение стало для команды под руководством Шелдона Кифа 5-м подряд. Все матчи на отрезке были проиграны в основное время, общая разница шайб на отрезке – 7:20.
С 33 очками в 29 играх «Девилс» идут на 6-м месте в Столичном дивизионе и на 9-м – в Восточной конференции.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
