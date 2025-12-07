Сорокин сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Тампы». Он повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль в регулярках (25)
Илья Сорокин сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Тампы».
Вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:0) и был признан первой звездой.
В текущем сезоне у 30-летнего россиянина стало 3 шатаута – больше только у Йеспера Валльстедта из «Миннесоты» (4).
За карьеру в лиге на счету Сорокина стало 25 сухих игр в рамках регулярок (из 273 всего). Он повторил рекорд клуба с Лонг-Айленда, который установил Гленн Реш (25 из 282 всего).
Победа в матче с «Лайтнинг» стала для Ильи 10-й в 20 играх в сезоне (91,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,47).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
