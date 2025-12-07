Сорокин сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Тампы». Он повторил рекорд «Айлендерс» по числу игр на ноль в регулярках (25)

Илья Сорокин сделал 3-й шатаут в сезоне, отразив 32 броска «Тампы».

Вратарь «Айлендерс » Илья Сорокин сыграл на ноль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы » (2:0) и был признан первой звездой.

В текущем сезоне у 30-летнего россиянина стало 3 шатаута – больше только у Йеспера Валльстедта из «Миннесоты» (4).

За карьеру в лиге на счету Сорокина стало 25 сухих игр в рамках регулярок (из 273 всего). Он повторил рекорд клуба с Лонг-Айленда, который установил Гленн Реш (25 из 282 всего).

Победа в матче с «Лайтнинг» стала для Ильи 10-й в 20 играх в сезоне (91,1% сэйвов, коэффициент надежности 2,47).