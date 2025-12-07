Проворов сделал 2 передачи в матче с «Флоридой». У защитника «Коламбуса» 4+7 в 28 играх

Проворов сделал 2 передачи в матче с «Флоридой».

Защитник «Коламбуса» сделал 2 голевые передачи в матче НХЛ с «Флоридой» (6:7 ОТ).

Россиянин набрал 11-е (4+7) очко в сезоне, всего он провел 28 игр.

В матче с «Пантерс» за 30:09 – лучшее время среди полевых игроков «Блю Джекетс» (2:42 – в большинстве, 4:54 – в меньшинстве) – у Проворова 1 бросок в створ ворот, 3 блок-шота, 2 силовых приема, 2 минуты штрафа, полезность – «плюс 1».