Бобровский выиграл впервые за 5 матчей – 25 сэйвов из 31 против «Коламбуса». Победа – 11-я в 20 играх

Бобровский выиграл впервые за 5 матчей.

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 25 бросков из 31 в игре НХЛ с «Коламбусом» (7:6 ОТ).

Россиянин прервал 4-матчевую серию поражений.

Всего в 20 играх сезона на счету Бобровского 11 побед при 88,1% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,98.