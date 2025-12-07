Бобровский выиграл впервые за 5 матчей – 25 сэйвов из 31 против «Коламбуса». Победа – 11-я в 20 играх
Бобровский выиграл впервые за 5 матчей.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отбил 25 бросков из 31 в игре НХЛ с «Коламбусом» (7:6 ОТ).
Россиянин прервал 4-матчевую серию поражений.
Всего в 20 играх сезона на счету Бобровского 11 побед при 88,1% сэйвов и коэффициенте непробиваемости 2,98.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости