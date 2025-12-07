Марченко забил 10-й гол в сезоне – «Флориде». У форварда «Коламбуса» 24 очка в 24 матчах

Марченко забил 10-й гол в сезоне.

Форвард «Коламбуса » Кирилл Марченко забил 10-й гол в сезоне НХЛ .

Россиянин отличился в матче с «Флоридой» (6:7 ОТ), набрав 24-е (10+14) очко в текущем чемпионате. Всего в сезоне он провел 24 игры.

В матче с «Пантерс» за 20:16 (4:42 – в большинстве, 0:03 – в меньшинстве) у Марченко 4 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 2».