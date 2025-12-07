Воронков набрал 1+1 в матче с «Флоридой». У форварда «Коламбуса» 10+10 в 28 играх
Воронков набрал 2 (1+1) очка в матче с «Флоридой».
Форвард «Коламбуса» Дмитрий Воронков набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ с «Флоридой» (6:7 ОТ).
Всего в 28 играх сезона на счету россиянина 20 (10+10) баллов за результативность.
В матче с «Пантерс» за 16:18 (3:15 – в большинстве) у Воронкова 3 броска в створ ворот, 1 силовой прием, полезность – «плюс 2».
