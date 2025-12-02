«Сент-Луис» обменял Александрова в «Лос-Анджелес» на Томаса

«Сент-Луис» обменял Александрова в «Лос-Анджелес».

«Сент-Луис » обменял Никиту Александрова в «Лос-Анджелес » на нападающего Акила Томаса , сообщает пресс-служба «Блюз».

Российский форвард набрал 143 (61+82) очка в 188 играх регулярного сезона АХЛ в составе «Спрингфилда», фарм-клуба «Сент-Луиса». На его счету также 9 (3+6) очков в 51 матче в регулярках НХЛ.

Александрову 25 лет. Он был выбран «Блюз» во втором раунде драфта НХЛ 2019 года под общим 62-м номером.

Томас в этом сезоне набрал 13 (4+9) очков в 19 играх за «Онтарио Рейн», фарм-клуб «Кингс» в АХЛ. За карьеру он также провел 32 матча в НХЛ за «Лос-Анджелес» и набрал 7 (4+3) очков.