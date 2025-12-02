Галимов о том, как решился на пробный контракт с «Динамо»: «Несложно, в таких ситуациях уже был. Вопрос в том, будут ли тебя видеть в составе, а не просто закрывать дыры»

Ансель Галимов высказался о пробном контракте с «Динамо».

Нападающий Ансель Галимов высказался о подписании пробного контракта с «Динамо ».

– Как решился на подписание пробного контракта? Еще в прошлом сезоне ты все-таки был одним из самых заметных игроков в «Спартаке», а теперь нужно пробиваться в команду, словно начинающему хоккеисту? Не бьет ли это по самолюбию?

– Несложно [психологически]. В таких ситуациях уже был. Да и всегда нужно доказывать, даже когда подписан иной контракт.

Тут весь вопрос заключается в том, можешь ли помочь команде и будут ли тебя правильно использовать, видеть в составе, а не просто закрывать тобой дыры, – сказал Галимов.

Сопин о Галимове: «Ансель помогал «Авангарду» набирать очки, когда ведущие игроки были травмированы. Сейчас команда имеет неплохую глубину, не видим смысла держать его на лавке»