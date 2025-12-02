Григоренко о 31-летнем Рише во главе «Трактора»: «Качественный специалист, очень приятно играть за него. Мне импонирует стиль, который он предлагает. Надеюсь, он продолжит с нами работать»

Григоренко о Рише: очень качественный специалист, приятно играть за него.

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко поделился впечатлениями от работы с Рафаэлем Рише .

31-летний канадский специалист стал и. о. главного тренера после ухода из команды Бенуа Гру.

– В команде действительно поддерживают Рафаэля Рише как главного тренера?

– Да, это так. Очень качественный специалист, очень приятно с ним работать и играть за него. Мне импонирует тот стиль, который он предлагает.

Можно сказать, что он с игроками на одной волне. Многие могут думать, что в силу возраста он недостаточно суровый, но нам от него несколько раз доставалось. Поэтому очень интересно наблюдать, насколько сильный у него характер.

Надеюсь, он продолжит с нами работать. Команда здорово играет в последнее время, и результаты придут.

– Рише уже готов был главным тренером?

– Я считаю, что да. Все его воспринимают как главного тренера. Вне зависимости от возраста, у человека есть характер, стержень. Очень много случаев в хоккее, когда молодые специалисты успешно работают. Я думаю, что Рафаэль – это как раз тот случай, – сказал Григоренко.

