«Сибирь» расторгла контракт с Бутузовым по соглашению сторон
Владимир Бутузов покинул «Сибирь».
«Сибирь» расторгла контракт с нападающим Владимиром Бутузовым по соглашению сторон.
В нынешнем сезоне Бутузов набрал 2 (1+1) очка в 25 играх за «Сибирь».
В ноябре форвард был командирован в «Динамо-Алтай». Он провел 4 игры в Olimpbet ВХЛ и отметился 2 передачами.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Сибири»
