«Сибирь» расторгла контракт с Бутузовым по соглашению сторон

Владимир Бутузов покинул «Сибирь».

«Сибирь » расторгла контракт с нападающим Владимиром Бутузовым по соглашению сторон.

В нынешнем сезоне Бутузов набрал 2 (1+1) очка в 25 играх за «Сибирь».

В ноябре форвард был командирован в «Динамо-Алтай». Он провел 4 игры в Olimpbet ВХЛ и отметился 2 передачами.