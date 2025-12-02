Адамян о хоккеистах: «Очень крепкие ребята, нереально сильные, покрепче даже некоторых дзюдоистов. Нам есть что у них взять, как и наоборот»
Арман Адамян считает хоккеистов крепкими ребятами.
Чемпион мира и Европы по дзюдо Арман Адамян рассказал, что дзюдоисты могли бы перенять у хоккеистов.
Адамян в 2024 году привлекался к работе в тренерском штабе хоккейного клуба СКА.
«Очень крепкие ребята, нереально сильные, покрепче даже некоторых дзюдоистов. Нам есть что у них взять, как и наоборот.
Мы бы взяли у них работу в корпусе. Мы в ходе тренировок толкались с ними, и у них очень крепкий корпус. Нам это тоже нужно в борьбе», – сказал Адамян.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
