Адамян о хоккеистах: «Очень крепкие ребята, нереально сильные, покрепче даже некоторых дзюдоистов. Нам есть что у них взять, как и наоборот»

Арман Адамян считает хоккеистов крепкими ребятами.

Чемпион мира и Европы по дзюдо Арман Адамян рассказал, что дзюдоисты могли бы перенять у хоккеистов.

Адамян в 2024 году привлекался к работе в тренерском штабе хоккейного клуба СКА .

«Очень крепкие ребята, нереально сильные, покрепче даже некоторых дзюдоистов. Нам есть что у них взять, как и наоборот.

Мы бы взяли у них работу в корпусе. Мы в ходе тренировок толкались с ними, и у них очень крепкий корпус. Нам это тоже нужно в борьбе», – сказал Адамян.