Аскаров – 2-й вратарь-новичок «Сан-Хосе» с 10+ победами в сезоне. У Набокова было 32 (2000/01), он выиграл «Колдер Трофи»

Ярослав Аскаров – 2-й вратарь-новичок «Сан-Хосе» с 10+ победами в сезоне.

Вратарь «Сан-Хосе » Ярослав Аскаров записал в актив победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:3).

23-летний россиянин отразил 31 из 34 бросков. Победа стала для него 10-й в 17 играх в сезоне (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,96).

Аскаров стал вторым вратарем-новичком в истории «Шаркс», одержавшим 10 побед в сезоне.

Первым был Евгений Набоков – 32 победы в сезоне-2000/01, по итогам которого он был признан лучшим новичком и получил «Колдер Трофи».