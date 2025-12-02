Аскаров – 2-й вратарь-новичок «Сан-Хосе» с 10+ победами в сезоне. У Набокова было 32 (2000/01), он выиграл «Колдер Трофи»
Ярослав Аскаров – 2-й вратарь-новичок «Сан-Хосе» с 10+ победами в сезоне.
Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров записал в актив победу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (6:3).
23-летний россиянин отразил 31 из 34 бросков. Победа стала для него 10-й в 17 играх в сезоне (90,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,96).
Аскаров стал вторым вратарем-новичком в истории «Шаркс», одержавшим 10 побед в сезоне.
Первым был Евгений Набоков – 32 победы в сезоне-2000/01, по итогам которого он был признан лучшим новичком и получил «Колдер Трофи».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: пресс-служба НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости