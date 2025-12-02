  • Спортс
Орлов сделал ассист в большинстве в матче с «Ютой». У защитника «Сан-Хосе» 0+15 в 27 играх в сезоне

Дмитрий Орлов сделал ассист в большинстве в матче с «Ютой».

Защитник «Сан-Хосе» Дмитрий Орлов ассистировал при шайбе Павела Регенды в большинстве в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (6:3). 

На счету 34-летнего россиянина стало 15 (0+15) очков в 27 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 21:58. 

Сегодня Орлов (22:37, «+1») также отметился 1 броском, 1 блоком и 2 силовыми приемами. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
